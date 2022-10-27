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Ужин – это прием пищи, который должен насытить организм полезными микроэлементами, однако быть легким и некалорийным. Отличным вариантом вечернего блюда станет аппетитный салат с тунцом и фасолью. Рецепт здорового ужина стоит взять на заметку всем хозяйкам.
Банка консервированной фасоли, банка консервированного тунца, помидорки черри (по количеству порций салата), зелень, столовая ложка сока лимона, две столовые ложки оливкового масла, соль и перец.
Для начала нужно слить воду с рыбы и размять ее вилкой – однако не переусердствуйте. Потом сливаем жидкость с фасоли и смешиваем бобовые с рыбой, пропорции можно брать по вкусу, например, 1:1.
Затем добавляем к салату разрезанные на две половинки помидоры, зелень.
Для заправки нужно смешать две ложки оливкового масла и сок лимона, добавить специи. Все хорошенько перемешиваем и подаем к столу.
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