Привычное блюдо заиграет по-новому с секретным ингредиентом

Макароны по-флотски – излюбленный рецепт советской кухни. Простое, сытное и вкусное блюдо нравится многим россиянам. Однако при добавлении ароматного соуса вкус ужина только улучшится.



Ингредиенты

250 г макарон, 350 г фарша, 120 г лука, одна морковка, две столовые ложки подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

Для соуса: 50 г сливочного масла, 300 мл молока, 30 г муки, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно натереть морковку, а лук мелко нарезать. Обжариваем овощи до появления румяной корочки. Теперь добавляем в овощную смесь фарш, сдабриваем специями и варим до готовности.

Отдельно сделаем соус. Сливочное масло нужно растопить на сковородке, добавить туда муку, хорошенько перемешать, а затем влить молоко и добавить специи. Соус нужно мешать, держа сковороду на огне, до загустения.

Теперь отвариваем макароны, затем отправляем их в сковороду с соусом, хорошенько перемешиваем, оставляем на пару минут. Добавляем овощную смесь с мясом, снова перемешиваем – блюдо готово.