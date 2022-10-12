Сладкоежки будут в восторге от такого угощения

Как известно, сладкое обычно вредит здоровью – портит зубы, сбивает аппетит и в целом негативно влияет на состояние организма. Однако сладкоежкам сложно удержаться, иногда хочется положить в рот что-нибудь вкусненькое. Отличной заменой вредным десертам станет домашний мармелад.



Ингредиенты

Для приготовления вкусного десерта нужно взять 300 мл любимого фруктового сока или морса, 40 г желатина, 160 г сахарного песка, щепотку лимонной кислоты.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно смешать все ингредиенты. В кастрюлю выливаем сок, добавляем сахарный песок, лимонную кислоту и желатин. Теперь нужно дождаться, когда желатин разбухнет.

Как только это произойдет, кастрюлю следует поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, довести желатин до полного растворения.

Теперь нужно разлить будущий мармелад по формочкам, дать остыть, а затем на несколько часов убрать в холодильник.