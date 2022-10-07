Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Минтай является достаточно доступной рыбой, по сравнению с другими видами, которые продаются в супермаркетах. Готовить ее достаточно просто, а если сделать специальную заливку, то блюдо получится невероятно вкусным. На все приготовления понадобится не больше 15 минут.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...