Филе получится нежным и сочным

Минтай является достаточно доступной рыбой, по сравнению с другими видами, которые продаются в супермаркетах. Готовить ее достаточно просто, а если сделать специальную заливку, то блюдо получится невероятно вкусным. На все приготовления понадобится не больше 15 минут.

Ингредиенты

Минтай – 500 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Яйцо – 3 шт

Сливки 10% – 200 мл

Крахмал – 1 ст ложка

Сыр – 100 гр

Помидоры черри – 6 шт

Растительное масло

Соль

Перец

Прованские травы

Пошаговый рецепт минтая в сливочной заливке: