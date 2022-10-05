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Многие хозяйки часто ломают голову, чем бы порадовать домашних или гостей. Когда появляется желание приготовить что-нибудь эдакое, можно уделить внимание десертам. Например, нежная панна котта с мандаринами точно понравится даже гурманам.
Пол-литра жирных сливок, пол-литра йогурта без добавок, одна столовая ложка желатина, две плитки белого шоколада, сахарный песок по вкусу.
Мандариновая начинка: 800 г мандаринов + 2 штуки для украшения, 25 г желатина, сахарный песок по вкусу.
Для начала нужно подготовить желатин в соответствии с инструкцией на упаковке.
В отдельной посуде смешиваем сливки и йогурт, ставим на плиту и доводим почти до состояния кипения. В ароматную горячую смесь всыпаем сахарный песок и добавляем плитку белой шоколадки. Все нужно размешать до однородного состояния.
Затем, не переставая мешать смесь, медленно добавляем растопленный желатин. Теперь нужно процедить будущий десерт и разлить по емкостям, можно использовать бокалы. Когда угощение немного остынет, его следует поставить в холодильную камеру на три часа.
Теперь готовим мандариновую начинку. Из фруктов нужно отжать сок, сдобрить сахарным песком и прогреть, пока он не растворится. В горячую мандариновую смесь добавляем подготовленный желатин и хорошенько размешиваем. Когда начинка немного остынет, разливаем ее по формам со сливочной основой. Угощение можно украсить дольками мандаринов и подавать гостям.
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