Беспроигрышный вариант, который всем придется по вкусу

С наступлением осеннего периода российские хозяйки активно занимаются "освоением" собранных на огороде урожаев. Бывалые садоводы советуют готовить огуречную закуску по классическому рецепту. Еще наши бабушки угощали Нежинским салатом семейство и гостей.



Ингредиенты

2,5 килограмма огурцов, полкило репчатого лука, одна столовая ложка соли, 2,5 столовые ложки сахарного песка, одна чайная ложка дижонской горчицы, одна столовая ложка молотого перца, пять горошинок перца, один лавровый листик, 100 мл подсолнечного масла, 50 мл столового уксуса 9%.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно замочить, а после хорошенько вымыть огурчики. Овощи должны полежать в тазу с холодной водой два часа. После водных процедур нарезаем огурчики на кружочки, которые делим на две дольки.

Лук нужно почистить, вымыть и нарезать тонкими полуколечками. Огурцы и лук смешиваем в глубокой миске, сдобрив солью. В таком виде будущую закуску оставляем на полчаса.

Теперь в кастрюлю кладем лавровый листик, горчицу, сахарный песок, перец, масло и уксус. На огне доводим смесь до состояния, при котором сахар растворится. После этого туда отправляем огуречно-луковую смесь и доводим до кипения. Оставляем еще на 5 минут на слабом огне.

Теперь закуску нужно разложить по сухим стерильным банкам и закатать. Баночки с угощением должны оставаться в перевернутом положении под теплым пледом до полного остывания.