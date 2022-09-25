Делаем квашеную капусту в разы вкуснее: одна простая хитрость

Нужно добавить неожиданный ингредиент

У каждой хозяйки есть свой рецепт квашенной капусты: кто-то готовит исключительно с добавлением соли, другие заготавливают специальный рассол, некоторые предпочитают делать это с уксусом.

Можно сделать закуску по новому рецепту из Белоруссии – капуста получится невероятно вкусной и сладкой. Достаточно добавить один дополнительный ингредиент – яблоки. Особенность заключается в том, что нужно добавлять их большими кусочками. 

Что потребуется:

  • 5 кг капусты
  • 300 гр морковки
  • 6 средних яблок, сорт по вкусу
  • 130 гр соли
  • специи по желанию

Пошаговый рецепт квашеной капусты с яблоками:

1. Капусту нарезать по размеру, который больше всего нравится. 

2. Добавить половину соли, размять и дать постоять полчаса.

3. Морковь натереть на терке, добавить к капусте и высывать остатки соли, размещать. 

4. Яблоки, желательно кислые, помыть и отрезать хвосты. 

5. Уложить их на дно банки целиком. 

6. Выкладываем овощи, ставим под гнет, чтобы сок укрывал капусту на 2-3 см.

7. Накрыть салфеткой и оставить на неделю в прохладе. 

8. Важно ежедневно выпускать образовавшийся на дне газ, прокалывая его деревянной лопаткой. В противном случае капуста будет горчить.

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