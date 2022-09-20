С приходом осени наступило время закруток

Летний период завершился, и жители нашей страны приступили к ревизии дачных урожаев. Сейчас самое время приготовить ароматные закуски на зиму. "Утро" делится хитростью, как закатать в банку помидоры, чтобы они не лопнули и не покрылись трещинами.



Ингредиенты

Томаты из расчета на трехлитровую банку, укроп зонтиком, три горошины гвоздики, три горошины перца, четверть болгарского перца, лавровый листик, небольшой ломтик острого перчика, долька чеснока, одна столовая ложка соли, полтора стакана сахара, одна столовая ложка уксусной кислоты.

Пошаговый рецепт приготовления

Для небольшого трюка, который позволит сохранить помидоры от трещин, понадобится зубочистка. С помощью тонкой палочки нужно сделать небольшие дырочки в томатах. За счет этого они сохранятся в целом виде и не лопнут в банке.

Теперь осталось уложить укропчик, гвоздику, перец горошком, лавровый листик на дно банки. Затем кладем туда сладкий перец и томаты.

Разумеется, банка должна быть идеально чистой и простерилизованной. Всю конструкцию заливаем крутым кипятком. После того, как вода остынет, ее нужно слить.

Теперь кладем в банку чесночок, соль, песок, уксусную кислоту и снова заливаем крутым кипятком. Осталось закатать банку и поставить ее в теплое место до полного остывания.