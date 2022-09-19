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Как известно, первый прием пищи играет огромную роль в поддержании организма в тонусе. Завтрак должен быть не только вкусным, но полезным и сбалансированным. Разнообразить утреннее меню можно за счет ароматных американских панкейков из банана.
350 мл молока, один крупный банан, две чайные ложки разрыхлителя, одно яйцо, щепотка соли, одна столовая ложка сахарного песка, 300 г сливочного масла, полтора стакана муки.
Банан лучше брать максимально мягкий. Его нужно будет размять вилкой, а потом смешать с растопленным маслом, сахарным песком, солью и яйцом. Будущее тесто нужно хорошенько вымесить.
Теперь соединяем разрыхлитель и муку, а затем добавляем в банановую смесь. Венчиком хорошенько перемешиваем тесто, оно получается примерно как для оладий.
Главное отличие – при жарке не нужно подсолнечное масло. Панкейк выкладываем на сухую раскаленную сковороду и жарим на одной стороне до появления пузырьков. Затем переворачиваем, дожариваем – вкусный и полезный завтрак готов.
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