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Как известно, приготовление вкусных обедов и ужинов на всю семью зачастую съедает колоссальное количество времени. Однако иногда можно воспользоваться быстрыми рецептами-выручалочками, например, приготовить полезный и сытный ужин в микроволновке.
Три картошки, полморковки, пол-луковицы лука, 100 г кабачка, половинка сладкого перца, одна долька чеснока, один томат, 20 мл воды, две чайные ложки подсолнечного масла, специи по вкусу.
Для начала нужно нарезать картошку небольшими кубиками, залить водой и отправить в микроволновку на 5 минут (мощность 750 Вт). Блюдо следует прикрыть специальной крышкой, которая позволяет выходить пару.
После этого добавляем к картофелю морковку и лук. Овощи нужно также порезать на небольшие кубики. Все хорошенько перемешиваем, затем добавляем нарезанные перчик и кабачок.
Теперь нужно сдобрить будущий полезный ужин любимыми специями, солью и снова отправить в микроволновку на 5 минут. Также прикрываем крышкой.
Осталось добавить мелко нарезанный чеснок и кубики томата, вливаем подсолнечное масло, хорошенько перемешиваем и снова отправляем в микроволновку на 5 минут. Блюдо можно подавать теплым или холодным.
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