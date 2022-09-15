Необычный рецепт сырников: завтрак с сухофруктами и манкой

Домашние сметут угощение со стола в два счета

Первый прием пищи – важный фундамент для успешного и активного дня. Завтрак должен быть полезным, сбалансированным и вкусным. Отличным вариантом накормить родных станут необычные сырники с сухофруктами и манкой.

Ингредиенты

200 г хорошего свежего творога, три столовые ложки сахара, пять столовых ложек жирной сметаны, два яйца, три столовые ложки манки, две столовые ложки растопленного сливочного масла, ванилин, одна чайная ложка разрыхлителя, сухофрукты.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько растереть свеженький творожок с яйцами, сахарным песком, ванилином и разрыхлителем.

Далее в ароматную смесь следует засыпать манную крупу, жирную сметану и масло. Будущее угощение нужно хорошенько перемешать и добавить любимые сухофрукты.

Теперь берем формы для небольших кексов и выкладываем туда сливочную творожно-манную смесь. Предварительно формочки нужно смазать растительным маслом.

Сбалансированный завтрак выпекается в духовом шкафу до появления золотистой корочки на 180 градусах.

Продавать можно со сгущенкой или любимым вареньем.

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