Домашние сырные палочки: рецепт быстрой закуски на ужин

Ароматное угощение можно приготовить в два счета

Часто к вечеру хочется чего-нибудь эдакого. За просмотром любимого сериала или фильма появляется желание побаловать себя лакомством. При этом магазинные закуски обычно бывают достаточно вредными, лучше приготовить простое и сытное угощение дома. С рецептом домашних сырных палочек сможет справиться любая хозяйка.

Ингредиенты

Для ароматной закуски потребуется 300 г сыра твердых сортов, одно куриное яйцо, подсолнечное масло и 30 г муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно превратить кусок сыра в сырную стружку. Тереть следует на мелкой терке. Затем смешиваем сыр с сырым куриным яйцом и добавляем муку.

Будущее ароматное угощение нужно хорошенько перемешать. После этого из сырно-яичной массы необходимо сформировать палочки среднего размера. Теперь осталось разогреть сковороду и обжарить палочки со всех сторон. Как только появится аппетитная золотистая корочка, угощение можно подавать к столу.

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