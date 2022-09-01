Суп может быть настоящим произведением искусства

Летний период подошел к концу и во многих российских регионах постепенно начинает вступать в свои права прохладная осень. В такое время организм теряет больше энергии и нуждается в хорошем питании. Самое время вернуться к наваристым супам. Отличным вариантом будет приготовить уху по-скандинавски.



Ингредиенты

Полкило красной рыбы, четыре картофеля, 100 г лука-порея, 200 мл жирных сливок, 30 г сливочного масла, специи по вкусу, перец горошком.

Пошаговый рецепт приготовления

Рыбку нужно избавить от костей и кожуры, нарезать крупными кубиками. С картофелем поступаем также, его нужно почистить и крупно нарезать.

Картошку отправляем в кастрюлю, добавляем около литра воды, сдабриваем солью и включаем плиту. Лук-порей нарезаем крупными кусочками, отправляем к картошке.

Примерно за 5 минут до готовности картофеля туда нужно отправить и рыбку. Картошку можно проверить с помощью вилки, овощ должен быть слегка недоваренным. Через пару минут закидываем чайную ложку перца горошком и сливочное масло.

Осталось влить сливки, довести до кипения, хорошенько перемешать. Скандинавскую похлебку можно подавать к столу.