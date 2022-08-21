Помидорки в снегу: рецепт вкусной заготовки на зиму

Понадобится минимальное количество ингредиентов

В августе многие огородники озабочены вопросом, как сохранить плоды своих трудов на зиму, чтобы они остались если не такими же по вкусу, то явно не хуже. Можно попробовать засолить помидоры по новому рецепту "Помидорки в снегу" – по внешнему виду в банке они и правда будут выглядеть, словно слегка присываны белыми хлопьями.

Ингредиенты

  • Помидоры – кол-во по желанию
  • Чеснок
  • Уксусная эссенция
  • Воды
  • Соль
  • Сахар

Пошаговый рецепт приготовления помидоров на зиму

  1. Помидоры нужно уложить в трехлитровую банку и залить кипятком.
  2. Затем готовим рассол. На 1,5 литра воды нужно добавить 1 ст л соли, 100 гр сахара. Все вскипятить.
  3. Выливаем из банки с помидорами воду.
  4. Сверху на них кладем раздавленную столовую ложку чеснока.
  5. Заливаем рассолом. Можно добавить чайную ложку уксуса по желанию.
  6. Нужно закупорить банку и укутать на 12 часов.

Приятного аппетита!

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