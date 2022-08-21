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В августе многие огородники озабочены вопросом, как сохранить плоды своих трудов на зиму, чтобы они остались если не такими же по вкусу, то явно не хуже. Можно попробовать засолить помидоры по новому рецепту "Помидорки в снегу" – по внешнему виду в банке они и правда будут выглядеть, словно слегка присываны белыми хлопьями.
Приятного аппетита!
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Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...