Иногда угощение можно сделать из завалявшихся на кухне продуктов

Каждая хозяйка хотя бы однажды попадала в почти безвыходную ситуацию. Друзья-товарищи неожиданно решили нагрянуть в гости, а дома – шаром покати. Однако опытные россиянки знают, что приготовить ароматное и сытное угощение к чаю можно из самых простых продуктов.



Ингредиенты

Три куриных яйца, 150 г сахарного песка, цедра одного лимона, 60 мл лимонного сока, 130 мл подсолнечного масла, 100 мл воды, пакетик ванильного сахара, пакетик разрыхлителя, 250 г муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала в большой емкости нужно смешать яйца и сахарный песок. Хорошенько перемешиваем, добавляем ванильный сахар и взбиваем миксером.

Следом отправляем в тесто цедру лимона и лимонный сок. Снова перемешиваем, вливаем подсолнечное масло. Затем добавляем туда воду комнатной температуры и опять взбиваем миксером.

В будущий ароматный пирог осталось добавить муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой, а затем снова взбить миксером. Тесто готово.

Пирог "из ничего" выпекать в смазанной маслом форме в течение 40 минут при температуре 180 градусов. При подаче посыпать сахарной пудрой.