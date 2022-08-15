Рецепт холодного супа по-дагестански: сытное блюдо разнообразит меню

Кавказские хозяйки славятся кулинарными изысками

Летом всегда хочется добавить в привычное меню освежающие блюда. Отличным вариантом будет приготовить холодный суп по-дагестански. Ароматное угощение насытит и одновременно освежит.

Ингредиенты

200 мл простокваши, 150 г вареной баранины, одно вареное яйцо, один огурец, две столовые ложки сметаны, пучок укропа, зеленый лук, 150 мл воды, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно мелко нарезать охлажденное мясо. После этого превращаем огурец в сочные овощные кубики. Таким же образом нарезаем яйцо, измельчаем зелень.

Теперь простоквашу нужно соединить с водой и тщательно перемешать. Полученную жидкость разделяем по тарелкам, добавляем туда яйца, зелень и мясо.

Супчик нужно хорошенько перемешать, сдобрить специями и заправить сметаной. Ароматное угощение готово. Такой сытный и освежающий супчик придется по вкусу даже самым взыскательным гурманам. Известно, что кавказские домохозяйки – отличные кулинары, их рецепты пользуются огромной популярностью по всей стране.

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