Домочадцы по заслугам оценят кулинарный шедевр

Как известно, первый прием пищи оказывает серьезное влияние на здоровье человека и то, как пройдет весь день. Завтрак должен быть питательным, сбалансированным и полезным. Обычно по утрам принято кушать блюда из яиц, однако одинаковые продукты часто надоедают. Для того чтобы разнообразить меню, можно приготовить необычный завтрак из яиц и французского багета.



Ингредиенты

Половина французского багета, четыре куриных яиц, 100 г грудинки или бекона, зеленый лук и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Грудинку или бекон нужно нарезать небольшими брусочками. После этого мясную начинку обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Теперь берем багет и нарезаем его на аккуратные шайбы, высотой примерно в 6 см. Часть сердцевины нужно вырезать.

Размещаем готовые ломтики багета на сковороду отверстиями вверх. В отверстия заливаем яйца, сдабриваем специями. Блюдо готовим 4 минуты под закрытой крышкой. Затем конструкцию нужно перевернуть и пожарить еще 3 минуты.

Поджаренные багеты с яйцами выкладываем на блюдо, сверху кладем кусочки бекона и украшаем зеленым луком. Роскошный завтрак готов.