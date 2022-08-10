Быстрый рецепт шарлотки: ароматный десерт к ужину за час

Простое блюдо порадует домочадцев

Шарлотка является любимым угощением многих жителей нашей страны. Простой пирог с яблоками знаком россиянам с детства и всегда ассоциируется с приятным времяпрепровождением за чашечкой чая. Приготовить ароматное угощение по простому рецепту сможет любая хозяйка.

Ингредиенты

200 г муки, 200 г сахарного песка, четыре яйца, три средних яблока, одна чайная ложка разрыхлителя.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно взбить яйца до легкой пены. Когда продукт запенится, добавить сахарный песок и довести до пышного состояния с помощью миксера.

Отдельно просеиваем с разрыхлителем муку. Так пирог будет более воздушным. Снова взбиваем яйца и небольшими порциями добавляем туда насыщенную кислородом муку. На вид тесто будет напоминать густую сметану.

Яблочки нужно освободить от семечек и кожуры. Затем выкладываем фрукты в тесто и аккуратно перемешиваем лопаткой.

Получившуюся массу нужно аккуратно переложить в смазанную маслом форму для запекания. Запекать будущее ароматное угощение следует в течение 45 минут в разогретом до 180 градусов духовом шкафу. Подавать на стол горячим.

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