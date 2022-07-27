Завалявшаяся баночка варенья может спасти вечер

Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с внезапно нагрянувшими гостями. Бывает так, что друзья решают заглянуть на чай в момент, когда в холодильнике шаром покати. Однако опытные хозяйки знают, что иногда можно сделать очень вкусное угощение из неожиданных продуктов. Например, ароматный пирог к чаю легко приготовить, если в шкафчике завалялась баночка любимого варенья.



Ингредиенты

250 мл любимого варенья, полстакана подсолнечного масла, треть стакана молока, 2 столовые ложки сметаны, 1,5 стакана муки, 1 пакетик ванилина, 1,5 чайные ложки соды.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно смешать варенье с растительным маслом, добавить туда две столовые ложки сметаны и влить молоко. Сладкую смесь следует хорошенько вымесить.

Сухие ингредиенты: муку, соду и ванилин – нужно просеять, а после этого добавить к остальным продуктам.

После этого следует быстро замесить тесто, вылить его в заранее подготовленную форму и отправить в духовой шкаф на 25 минут. Духовка должна быть предварительно разогрета до 180 градусов.

Такой простой и сытный пирог приведет в восторг гостей и домочадцев. Иногда вкуснятину можно приготовить из самых простых ингредиентов.