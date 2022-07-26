Безалкогольный мохито отлично утолит жажду

В летний период особой популярностью пользуются напитки, которые помогают перенести зной. Для вечерней вечеринки дома или на даче отлично подойдет безалкогольный мохито, который можно приготовить за несколько минут. Такой легкий напиток станет отличным завершением ужина, а также подойдет для пикника.



Ингредиенты

Свежая мята, лайм (можно заменить лимоном), газировка, сахарный песок, лед.

Пошаговый рецепт приготовления

Количество ингредиентов зависит от вкусовых предпочтений и числа порций. Лайм или лимон необходимо нарезать на дольки, добавить листья свежей мяты и сахарный песок.

Предварительно необходимо измельчить лед, это можно сделать в блендере.

Ледяные осколки добавляем к остальным ингредиентам и отправляем все в шейкер. Вместо него можно использовать большой термос.

Интенсивными движениями смешиваем продукты, после этого перекладываем в бокалы или общий кувшин. Прохладительный напиток осталось залить газированной водой и украсить лаймом.

Если отправляетесь на пикник, безалкогольный мохито можно перелить в большой термос, так он сохранит приятную прохладу.