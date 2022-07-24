Фруктовое мороженое: рецепт домашнего освежающего лакомства

В жаркую погоду холодный десерт как никогда кстати

Наступила макушка лета, самые жаркие деньки радуют жителей нашей страны. Впрочем, иногда зной бывает изнуряющим. Тогда единственным желанием страждущих россиян является возможность освежиться. Отличным способом в жаркую летнюю погоду порадовать себя и домочадцев станет вкусное домашнее мороженое.

Ингредиенты

150 г йогурта любимого вкуса, 100 г любимых ягод, один банан, одна столовая ложка меда.

Пошаговый рецепт приготовления

Свежие ягоды хорошенько вымыть и положить в блендер. Если готовите из замороженных, предварительно их нужно разморозить. Банан нужно нарезать на небольшие шайбочки. Затем взбить вместе с ягодами до однородного состояния.

После этого в фруктово-ягодную смесь добавляем йогурт и мед. Будущее освежающее угощение нужно хорошенько взбить, однако перебарщивать тоже не стоит – должна получится однородная плотная масса, а не жидкое месиво.

Готовую смесь нужно разлить по формочкам и отправить в морозилку. Когда угощение полностью замерзнет, его можно подавать изнывающим от жары родным и близким. Они точно будут очень благодарны за такое лакомство.

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