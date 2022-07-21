Летом лучше отдавать предпочтение легким блюдам

В знойный период хозяйки стараются облегчить ежедневный рацион и делают выбор в пользу легких, освежающих блюд. Отличным вариантом разнообразить домашнее меню будет приготовление холодного свекольника.



Ингредиенты

Четыре небольшие отварные свеклы, четыре вареных яйца, четыре огурца, пучок зеленого лука, четыре столовые ложки лимонного сока, укроп и специи – по вкусу, сметана.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно мелко нарезать лук и укроп, свеклу почистить. Яйца разрезаем на две половинки.

Для того чтобы лук дал сок, его необходимо размять в отдельной посуде и сдобрить солью.

В отдельную миску натираем свеклу и свежие огурчики . Затем овощи следует распределить по тарелкам, в каждую добавить по половинке натертого яйца и горсти укропа. Для вкуса выкладываем по две столовые ложки сметаны в каждую тарелку.

Теперь заливаем каждую порцию холодной водой, хорошенько перемешиваем, добавляем лимонный сок. Для вкуса можно положить немножко сахарного песка. Каждую порцию украшаем оставшейся половинкой яйца.