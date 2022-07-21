Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В знойный период хозяйки стараются облегчить ежедневный рацион и делают выбор в пользу легких, освежающих блюд. Отличным вариантом разнообразить домашнее меню будет приготовление холодного свекольника.
Четыре небольшие отварные свеклы, четыре вареных яйца, четыре огурца, пучок зеленого лука, четыре столовые ложки лимонного сока, укроп и специи – по вкусу, сметана.
Для начала нужно мелко нарезать лук и укроп, свеклу почистить. Яйца разрезаем на две половинки.
Для того чтобы лук дал сок, его необходимо размять в отдельной посуде и сдобрить солью.
В отдельную миску натираем свеклу и свежие огурчики . Затем овощи следует распределить по тарелкам, в каждую добавить по половинке натертого яйца и горсти укропа. Для вкуса выкладываем по две столовые ложки сметаны в каждую тарелку.
Теперь заливаем каждую порцию холодной водой, хорошенько перемешиваем, добавляем лимонный сок. Для вкуса можно положить немножко сахарного песка. Каждую порцию украшаем оставшейся половинкой яйца.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...