Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Лето – пора перемен и хорошего настроения. В теплый сезон года хозяйки стараются дополнительно порадовать домочадцев необычными блюдами на ужин. Отличным вариантом будет приготовить индейку с ананасами. Необычайно сочное интересное сочетание продуктов придется по вкусу даже гурманам.
Ингредиенты
300 г филе индейки, шесть ананасовых колец (консервированных), 100 г твердого сыра, две столовые ложки сметаны, соль, паприка по вкусу. Также потребуется подсолнечное масло для противня.
Пошаговый рецепт приготовления
Филе индейки нужно нарезать на порционные стейки и хорошенько отбить. Будущее ароматное угощение сдобрить паприкой и солью, сверху намазать слоем сметаны, а затем уложить ананасовые кольца.
Всю эту конструкцию собираем уже на противне. На каждый кусок уйдет по два колечка ананаса. Сверху угощение нужно посыпать сырной стружкой.
Блюдо выпекается в духовом шкафу при температуре 220 градусов в течение получаса. Чтобы сыр не подсох, на первый 25 минут противень можно прикрыть фольгой.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...