Необычное угощение придется по вкусу гурманам

Летом хозяйки стараются разнообразить меню более легкими блюдами. В жару не хочется есть калорийные продукты, лучше приготовить легкоусвояемые, но не менее сытные угощения. Рецепт болгарского летнего супа – настоящая находка для домохозяек.



Ингредиенты

300 мл куриного бульона, 700 мл молока, одна морковка, одна луковица лука, две картошки, два яйца, немного нарезанного укропа, соль и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Картошку и лук нарезать кубиками, отварить в курином бульоне. После этого превратить в пюре.

Затем делаем морковную стружку, добавляем к будущему супчику. Немного сдобрим перцем и вливаем молоко. Смесь нужно довести до кипения, затем убавить огонь и варить до готовности морковки.

Теперь вареные яйца натереть на терке и вместе с укропом добавить к супу. Ароматное угощение варить минуты три и можно подавать на стол.