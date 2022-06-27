Внезапный пикник не обойдется без сочного мяса на решетке

С наступлением летнего периода люди стараются как можно больше времени проводить на природе. При этом обязательным блюдом на пикнике является сочный шашлык, приготовленный на углях. Иногда бывает, что решение отправиться на природу приходит спонтанно, а без домашнего ароматного шашлыка отдых не будет полноценным. В таком варианте на помощь придет быстрый маринад для мяса. На все про все уйдет не более получаса.



Ингредиенты

Одна головка лука, четыре дольки чеснока, чайная ложка нарезанной зелени, четыре столовые ложки майонеза, пару столовых ложек воды, пол чайной ложки горчицы. Также нужно добавить любимые специи, соль и перец.

Пошаговый рецепт приготовления

Лук нужно нарезать аккуратными кольцами, которые потом пойдут на шампуры или лягут на решетку. Чеснок прогоняем через давилку, зелень очень мелко режем. Затем нужно аккуратно перемешать чеснок, зелень, майонез и горчицу.

Туда аккуратно вводим луковые кольца, затем добавляем немного ложек воды, чтобы мясо хорошенько замариновалось. Осторожно перемешиваем маринад, не нарушая целостность лукавых колец. Затем добавляем специи, и все готово. Буквально 20 минут в таком простом соусе и мясо можно отправлять на решетку.