Пельменная запеканка в духовке: рецепт ленивого ужина

Привычное блюдо заиграет новыми красками

Далеко не все россияне любят проводить много часов за плитой. Тем более, когда времени в обрез. Настоящей палочкой-выручалочкой стали рецепты для ленивых. Оказалось, что приготовить полноценный ужин можно за рекордно короткое время. Например, из привычных пельменей легко сделать сытную запеканку.

Ингредиенты

Три луковицы лука, 200 г сыра твердых сортов, три горсти любимых грибов, полкило пельменей, один стакан жирных сливок, два куриных яйца, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Лук и грибы нужно хорошенько вымыть и нарезать. Затем ингредиенты обжариваем на масле.

Пельмени тоже необходимо обжарить на сковородке. При появлении румяной корочки их нужно положить в форму для запекания, которую сначала следует смазать маслом.

Луково-грибную зажарку раскладываем на пельменях. Потом готовим соус, сначала нужно взбить яйца, а затем соединить их со сливками и пряностями, добавить соль.

Заливаем соусом пельмени и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку. Через 15 минут блюдо нужно присыпать сырной стружкой и запекать еще минут пять.

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