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Наступление теплого периода подталкивает россиян к проведению максимального количества свободного времени на природе. Активный отдых подразумевает плотный перекус. Для обеда на природе отлично подойдет рецепт сытного блюда "Мимоза" в лаваше.
Одна банка консервированной сайры, три куриных яйца, 200 г сыра твердых сортов, 150 г майонеза, зелень, один тонкий лаваш.
Лаваш разделяем на три части. Яйца следует отварить вкрутую и остудить. Потом их необходимо натереть и выложить на лаваш, предварительно смазанный майонезом.
Следом кладем второй лист лаваша, его также смазать соусом и разложить сверху размятую вилкой рыбу. Поверх присыпать мелко нарезанной зеленью.
Сверху кладем последний лист лаваша, также смазанный соусом и равномерно распределяем по нему сырную стружку.
Конструкцию нужно свернуть в рулет, закрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть в холодильнике в течение часа. Готовое угощение можно нарезать на порции и взять с собой на пикник.
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