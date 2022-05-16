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С наступлением теплых дней жители России все больше времени проводят на природе. Обязательным атрибутом таких прогулок является приготовление ароматного ужина. Оригинальный рецепт мясного шашлыка с сыром придется по вкусу даже самым взыскательным гостям.
400 г свиной вырезки, 100 г твердого сыра, две столовые ложки соевого соуса, один крупный лимон, одна столовая ложка меда, два перца чили.
Мясо нужно нарезать не порционными кусочками, а нетолстыми листами наподобие стейков. После этого немного отбить.
Для приготовления соуса необходимо натереть цедру лимона и в отдельную емкость выжать сок. Перец чили следует растолочь в ступке, а затем соединить с лимонным соком, цедрой, медом и соевым соусом.
Сыр следует нарезать на толстые брусочки. Для приготовления шашлыка потребуется сетка для мангала и деревянные шпажки. На шпажки нанизываем сыр (выглядит, как мороженое на палочке).
Следом накручиваем мясные листы, закреплять не требуется, все хорошо держится без дополнительных приспособлений.
Такую заготовку нужно выложить в контейнер и хорошенько смазать маринадом. Затем отправляем мясо в холодильник на несколько часов. Жарить на мангале с помощью металлической сетки.
Ранее "Утро" делилось рецептом теплого салата к шашлыку.
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