Блюдо придется по вкусу даже самым взыскательным гурманам

С наступлением мая во многих российских регионах стартовал сезон шашлыков. По традиции, хозяйки стараются перещеголять друг друга и предложить самый вкусный вариант приготовления шашлыка. Многим приелась традиционная уксусная заправка, которая придает мясу нежность. При этом добиться такого эффекта можно, используя другие ингредиенты. Кроме того, необычный вкус угощения точно никого не оставит равнодушными.



Для того чтобы приготовить ароматный шашлык без уксуса, потребуются такие неожиданные компоненты, как ананасы и киви.

Ингредиенты

Два с половиной килограмма свиного мяса, одна банка ананасов в сиропе, пол-литра соевого соуса, два киви, два апельсина, две головки репчатого лука, универсальная приправа для шашлыка, чайная ложка молотого перца, по желанию соль.

Пошаговый рецепт приготовления

Мясо нужно хорошенько вымыть, высушить и нарезать на порционные кусочки. Выкладываем будущее угощение в посуду, сверху заливаем соевым соусом и высыпаем нарезанный кольцами лук.

Слитый с ананасов сироп добавляем к мясу. Туда же засыпаем перец и приправу. Теперь нужно натереть на терке киви. Также поступаем с цедрой апельсина. Цедру, натертый киви, а также выдавленный из апельсинов сок добавляем к мясу. После нужно тщательно перемешать сытное угощение и отправить на ночь в холодильник.

Оставшиеся фрукты можно чередовать на шампуре с кусочками мяса при жарке. Такой сочный и необычайно нарядный шашлык точно удивит гостей пикника.