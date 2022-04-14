Пара минут и готово: рецепт салата "Весна"

Отличное блюдо, в котором масса витаминов

В весенний сезон мы начинаем потреблять больше долгожданной зелени и уже вовсю балуем себя вкуснейшими салатами, в которых так много витаминов. На этот раз предлагаем вам рецепт салата "Весна" – вкусная смесь из редиски и зелени.

Ингредиенты

  • Редиска - 1 пучок
  • Свежий огурец - 1 штука
  • Салат - 100 граммов
  • Зеленый лук - 50 граммов
  • Укроп - 50 граммов
  • Яйцо вареное - 2-3 штуки
  • Сметана - 1 стакан
  • Соль - по вкусу.

Способ приготовления

Прежде всего, начнем с промывки овощей – как следует очистим редиску от почвы, корешков и ботвы. Натираем ее на крупной терке или мелко нарезаем ножом на доске – как вам предпочтительнее.

Мелко нарезаем вымытый огурец. Помните, что кожица и концы часто горчат, поэтому от них лучше избавиться. Измельчаем укроп, салат и лук. 

Затем переходим к заправке: добавляем стакан сметаны, соль и хорошо все перемешиваем. Наша "Весна" готова – подаем смело к столу с гарниром и мясом.

Можно приготовить для более эффектной подачи и салат-коктейль – выложить все в бокал слоями и на каждый слой положить по ложке сметаны.

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