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В весенний сезон мы начинаем потреблять больше долгожданной зелени и уже вовсю балуем себя вкуснейшими салатами, в которых так много витаминов. На этот раз предлагаем вам рецепт салата "Весна" – вкусная смесь из редиски и зелени.
Прежде всего, начнем с промывки овощей – как следует очистим редиску от почвы, корешков и ботвы. Натираем ее на крупной терке или мелко нарезаем ножом на доске – как вам предпочтительнее.
Мелко нарезаем вымытый огурец. Помните, что кожица и концы часто горчат, поэтому от них лучше избавиться. Измельчаем укроп, салат и лук.
Затем переходим к заправке: добавляем стакан сметаны, соль и хорошо все перемешиваем. Наша "Весна" готова – подаем смело к столу с гарниром и мясом.
Можно приготовить для более эффектной подачи и салат-коктейль – выложить все в бокал слоями и на каждый слой положить по ложке сметаны.
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