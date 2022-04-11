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Тонкие чебуреки – блюдо, которое идеально с первого раза удается сделать не всем. Главная изюминка – это тесто, которое готовится на кефире и воде комнатной температуры. Оно получается пузырчатым и очень нежным.
Ориентируйтесь в процессе готовки на муку: тесто должно получиться эластичным, податливым и не липким.
Ингредиенты
Способ приготовления
В муку необходимо добавить соль и слегка перемешать. Затем по частям влить кипяток, постоянно помешивая массу. И затем вымешивайте тесто руками до однородного состояния.
Затем накройте пленкой или посудой, оставьте на тридцать минут остывать при комнатной температуре. К этому времени горячие чебуреки можно уже подавать к столу.
Блюдо готово! И в праздничные дни, и в будни золотистого цвета лакомство идеально подойдет в качестве закуски или самостоятельного блюда. Ну а если вы фанат здорового питания, лишний кусочек вкуснейшего чебурек точно не испортит фигуру. А удовольствие точно гарантировано.
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