Домашняя колбаса за час: рецепт полезной замены магазинному продукту

Сытная закуска приведет в восторг домочадцев

В нашей стране сложно представить завтрак или перекус без всеми любимых бутербродов. Ломтик хлеба с сыром или колбаской – любимая еда многих россиян. Однако не стоит забывать, что продукты, которые мы покупаем в магазине, зачастую напичканы консервантами и разными неполезными веществами. Чтобы лишний раз не употреблять вредные продукты, можно сделать колбасу дома.

Ингредиенты

Мясо куры – 400 г, три дольки чеснока, две столовые ложки сока свеклы, 15 г желатина, один лавровый листик, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

С куриного мяса нужно снять кожу. Для более сочной колбасы лучше брать куриные бедра. Кладем птицу в кастрюлю, добавляем чеснок и лавровый листик. Курицу нужно залить водой так, чтобы она едва была прикрыта жидкостью. Воду следует довести до кипения, затем снять пену и снизить интенсивность огня. Прикрыть крышкой и готовить еще минут 40.

После этого нужно слить бульон, процедив его. Добавляем туда желатин и доводим до кипения. При этом кипятить смесь нельзя.

Мясо нужно снять с костей и поместить в блендер, туда же вливаем сок свеклы, либо можно добавить одну некрупную вареную свеклу. При использовании сока цвет будет точно такой же, как у докторской колбасы.

Туда же вливаем бульон, добавляем специи и с помощью блендера превращаем в однородную массу.

Потом берем пищевую пластиковую бутылку, отрезаем у нее верхушку и заливаем туда будущую колбасу. Сверху угощение нужно прикрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

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