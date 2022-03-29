Пасхальное угощение получится вкусным без особых усилий

Тесто для ленивого кулича готовится легко и за короткий промежуток времени. В результате мякиш получается влажным и пропитанным, а вкус пасхального угощения будет ярче благодаря сочетанию лимонной цедры и ванилина. Кулич по такому рецепту станет настоящим украшением стола на Пасху.

Ингредиенты:

350 гр. муки,

150 мл. молока,

100 гр. сливочного масла,

2 куриных яйца,

1 лимон,

150 гр. изюма,

2 чайные ложки сухих дрожжей,

125 гр. сахара,

1/4 чайной ложки соли.

Приготовление:

Прежде всего, нужно просеять муку, а молоко подержать на плите до теплого состояния. Затем добавить в него дрожжи, чайную ложку сахара и пару ложек муки. Смешать ингредиенты и оставить смесь настояться на 10 минут до появления пены.

Изюм поместить на 10 минут в кипяток, а затем как следует просушить. Лимонную цедру натереть на терки. Нужно следить, чтобы в кулич попала только желтая часть, так как белая сделает блюдо горьким.

Теплое сливочное масло перемешать с ванилином, сахаром, солью и куриными яйцами до однородного состояния. Данную смесь вместе с цедрой добавить в молочно-дрожжевую смесь и снова перемешать. Затем добавить туда муку и повторить действие. В результате тесто должно получится не слишком густым. Оставить смесь в теплом месте на несколько часов, чтобы оно поднялось.

Изюм обвалять в муке и добавить в тесто после того, как оно настоится. В формы для праздничного десерта выложить тесто на одну треть от объема емкости. Накрыть сверху кухонным полотенцем и снова отправить в тепле место примерно на 1,5 часа.

Духовку разогреть до 170 градусов и поставить туда выпекаться пасхальное угощение примерно полчаса. Готовность можно определить с помощью зубочистки – она должна выходить из теста сухой. Куличи остудить и покрыть глазурью по своему вкусу.

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