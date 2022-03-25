Легко и быстро готовить: рецепт творожной пасхи на сгущенке

Потребуется минимум ингредиентов

Предлагаем на этот раз вам рецепт творожной пасхи, которая состоит всего из нескольких ингредиентов. А вот с наполнителями придется постараться самому автору блюда: можете использовать все, что пожелаете – на ваш вкус и цвет. Курага, цукаты, изюм или иные другие лакомства – в общем, проявите собственную фантазию. Ничего взбивать и варить не нужно.

За вкус не переживайте – по ощущению такая же, как и все те варианты, на которые тратят куда больше времени. Если вы слишком заняты и не особо желаете обременять себя готовкой на несколько часов, такой рецепт для вас будет просто идеальным.

Ингредиенты

  • Изюм темный – 50 граммов
  • Курага – 100 граммов
  • Масло сливочное – 50 граммов
  • Сгущенное молоко – 100 граммов
  • Творог – 100 граммов.


Способ приготовления

Творог протираем через сито, либо через блендер – в зависимости от того, чем богаты. Нужно исключить попадание ненужных комочков. Сливочное масло надо слегка растопить, где-то смешать наполовину со сгущенкой. Если сомневаетесь по поводу пропорций, то используйте чуть больше 100 граммов сгущенного молока. Все перемешиваем.

Курагу необходимо хорошо промыть и обсушить. Нарезаем ее кусочками. Изюм же заливаем кипятком и так же сушим. В творожную массу добавляем сухофрукты и тщательно перемешиваем. 

Застилаем пасочницу чуть влажной марлевой тканью и ставим в тарелку. Выкладываем в емкость творожную массу. Закрываем у убираем на несколько часов в холодильник. После этого достаем и подаем к столу. Блюдо готово!

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки на скорую руку.

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