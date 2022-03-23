Нежное лакомство восхитит своим вкусом всех членов семьи

По легенде, рецепт пасхального итальянского пирога придумала монахиня из Неаполя. Ей хотелось приготовить на главный христианский праздник десерт, в составе которого будет присутствовать апельсин. Пирог украсит любой праздничный стол и восхитит нежным вкусом гостей и членов семьи.

Ингредиенты:

300 мл, жирных сливок (35%),

1 столовая ложка сахарной пудры,

150 гр. апельсиновых цукатов,

10 яичных желтков,

3 столовые ложки ванильного сахара,

430 гр. муки,

250 мл. молока,

600 гр. сыра рикотта,

2 средних апельсина,

1,5 чайные ложки разрыхлителя,

120 гр. коричневого сахара,

Половина чайной ложки соли,

2 столовые ложки воды,

80 гр. сливочного масла.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить тесто. Для этого необходимо смешать муку, соль, сахар, разрыхлитель, сливочное масло, три желтка и три столовые ложки воды. Ингредиенты нужно как следует перемешать, а после охладить тесто в течение часа.

Затем займитесь кремом. Оставшиеся желтки нужно перемешать с ванильным сахаром и мукой. После подогреть молоко, тонкой струйкой влить его в тесто и смешать до однородного состояния. Далее остудить и перемешать с сыром рикотта.

На терке стереть с апельсинов цедру. Извлечь фруктовую мякоть и вместе с цедрой и цукатами добавить к рикотте и перемешать.

Две трети теста нужно рассказать в круг диаметром 36 см. Форму размером 26 см смазать сливочным маслом и выложить туда круг теста. Наколоть его вилкой, выложить массу из рикотты, разровнять и завернуть края.

Из остального теста скатать полоски шириной в 1.5 см. Сделать из них решетку сверху пирога и смазать маслом. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пирог в течение 40 минут. Затем накрыть фольгой и выпекать в течение 20 минут. После выпечки десерт необходимо остудить.

После этого охлажденные сливки взбить в пену, всыпая туда сахарную пудру. Подавать пирог, украшая каждый кусок сливками.

Ранее "Утро" делилось рецептом творожной запеканки, которую можно приготовить за несколько минут.