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По легенде, рецепт пасхального итальянского пирога придумала монахиня из Неаполя. Ей хотелось приготовить на главный христианский праздник десерт, в составе которого будет присутствовать апельсин. Пирог украсит любой праздничный стол и восхитит нежным вкусом гостей и членов семьи.
300 мл, жирных сливок (35%),
1 столовая ложка сахарной пудры,
150 гр. апельсиновых цукатов,
10 яичных желтков,
3 столовые ложки ванильного сахара,
430 гр. муки,
250 мл. молока,
600 гр. сыра рикотта,
2 средних апельсина,
1,5 чайные ложки разрыхлителя,
120 гр. коричневого сахара,
Половина чайной ложки соли,
2 столовые ложки воды,
80 гр. сливочного масла.
Для начала нужно приготовить тесто. Для этого необходимо смешать муку, соль, сахар, разрыхлитель, сливочное масло, три желтка и три столовые ложки воды. Ингредиенты нужно как следует перемешать, а после охладить тесто в течение часа.
Затем займитесь кремом. Оставшиеся желтки нужно перемешать с ванильным сахаром и мукой. После подогреть молоко, тонкой струйкой влить его в тесто и смешать до однородного состояния. Далее остудить и перемешать с сыром рикотта.
На терке стереть с апельсинов цедру. Извлечь фруктовую мякоть и вместе с цедрой и цукатами добавить к рикотте и перемешать.
Две трети теста нужно рассказать в круг диаметром 36 см. Форму размером 26 см смазать сливочным маслом и выложить туда круг теста. Наколоть его вилкой, выложить массу из рикотты, разровнять и завернуть края.
Из остального теста скатать полоски шириной в 1.5 см. Сделать из них решетку сверху пирога и смазать маслом. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пирог в течение 40 минут. Затем накрыть фольгой и выпекать в течение 20 минут. После выпечки десерт необходимо остудить.
После этого охлажденные сливки взбить в пену, всыпая туда сахарную пудру. Подавать пирог, украшая каждый кусок сливками.
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