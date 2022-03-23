Вкус детства: рецепт творожной запеканки за несколько минут

Вкусная и полезная еда, которая подойдет на десерт

Наверное, многие помнят из впечатлений, связанных с детством, творожную запеканку, которой так часто кормят детей – и в садике, и в школе. А самый шик – это жирный творог, ведь чем он сливочнее, тем вкуснее получается запеканка.

Если вы на диете и стремитесь к подтянутой фигуре, то не расстраивайтесь: запеканка никуда не денется. Ведь есть и обезжиренный творог, а вместо сахара можно использовать сахарозаменитель. Готовится такое блюдо всего несколько минут. От вас потребуется любовь к делу и хорошее настроение.

Так как детям нравится сладкое, можно добавить побольше сахара – вместо трех, к примеру, взять четыре ложки. 

Ингредиенты

  • творог – 500 гр.
  • сахар – 100 гр.
  • манка – 100 гр.
  • молоко – 50 гр.
  • сливочное масло – 50 гр.
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления

Итак, начнем. Дважды перетираем творог через сито. Это делается, чтобы в запеканку не попадали крупинки творога. Блюдо должно быть цельным, а не "кускообразным". Если есть блендер, то еще лучше – воспользуемся им.

Если не знаете, в каких пропорциях использовать ингредиенты, чтобы удовлетворить вкус домочадцев, сделайте пробную партию – с расчетом на одну порцию. На день вам хватит – по кусочку на завтрак, обед и ужин в качестве десерта.

Растираем творог с сахаром, добавляем туда молоко и замешиваем. Туда же затем кладем оставшиеся ингредиенты и аккуратно все перемешиваем.

Масло нам потребуется мягким, чуть-чуть подтаявшим. Потому оставляем все на сорок минут до набухания манки. Наконец, все смешиваем и закладываем блюдо в духовку. Температура – 180-200 градусов. 

Можем добавлять все, что душе угодно – сгущенку обычную или вареную, варенье, сахарную пудру и шоколад. Приятного аппетита!

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