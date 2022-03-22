Роскошное угощение: рецепт изысканной царской пасхи

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Блюдо станет главным украшением стола

Царская пасха немного отличается в приготовлении от классической. Благодаря особой технологии творожная масса становится более нежной и сливочной, что заметно улучшает вкус праздничного десерта. Кроме того, в рецепте помимо изюма, используются другие ингредиенты, которые делают блюдо более интересным и особенным. 

Ингредиенты:


500 гр. жирного творога, 

один лимон, 

100 гр. сливочного масла, 

100 гр. изюма, 

3 куриных яйца, 

150 гр. сахара, 

1 столовая ложка ванильного сахара, 

250 гр. сметаны, 

100 гр. вяленой клюквы, 

100 гр. очищенного миндаля. 

Приготовление: 

Прежде всего, творог необходимо протереть с помощью сита. Масло нарезать кубиками и отложить на полчаса, чтобы оно стало более мягким. Изюм вымыть, залить теплой водой и дать ему настояться в течение 15 минут. После этого положить его в дуршлаг, чтобы избавить от лишней влаги, и разложить сушиться на салфетке. Цедру лимона натереть на мелкой терке в отдельную емкость. 

Творог выложить в  миску из металла. Кастрюлю наполнить водой на одну треть, творог поставить сверху. В отдельной емкости взбить яйца, сметану и масло, после чего перемешать ингредиенты с творогом. 

Данную конструкцию поставить на плиту и варить ее содержимое на слабом огне. Постоянно перемешивать до сильного нагревания. После этого снять массу с огня и остудить до комнатной температуры, продолжая ее мешать. Далее добавить сахар двух видов, обычный и ванильный, взмешать до однородности. Положить миндаль, сушеный виноград, лимонную цедру и вяленую клюкву, окончательно перемешать. 

Наконец, в пасочницу выложить влажную марлю, которую предварительно сложили четыре раза. Творожную массу переложить туда, сверху накрыть свободными концами ткани и поместить под гнет на 24 часа минимум. 

Ранее "Утро" делилось рецептом старинной ромовой бабы. 

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