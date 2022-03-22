Блюдо станет главным украшением стола

Царская пасха немного отличается в приготовлении от классической. Благодаря особой технологии творожная масса становится более нежной и сливочной, что заметно улучшает вкус праздничного десерта. Кроме того, в рецепте помимо изюма, используются другие ингредиенты, которые делают блюдо более интересным и особенным.

Ингредиенты:





500 гр. жирного творога,

один лимон,



100 гр. сливочного масла,

100 гр. изюма,

3 куриных яйца,

150 гр. сахара,

1 столовая ложка ванильного сахара,

250 гр. сметаны,



100 гр. вяленой клюквы,

100 гр. очищенного миндаля.

Приготовление:

Прежде всего, творог необходимо протереть с помощью сита. Масло нарезать кубиками и отложить на полчаса, чтобы оно стало более мягким. Изюм вымыть, залить теплой водой и дать ему настояться в течение 15 минут. После этого положить его в дуршлаг, чтобы избавить от лишней влаги, и разложить сушиться на салфетке. Цедру лимона натереть на мелкой терке в отдельную емкость.

Творог выложить в миску из металла. Кастрюлю наполнить водой на одну треть, творог поставить сверху. В отдельной емкости взбить яйца, сметану и масло, после чего перемешать ингредиенты с творогом.

Данную конструкцию поставить на плиту и варить ее содержимое на слабом огне. Постоянно перемешивать до сильного нагревания. После этого снять массу с огня и остудить до комнатной температуры, продолжая ее мешать. Далее добавить сахар двух видов, обычный и ванильный, взмешать до однородности. Положить миндаль, сушеный виноград, лимонную цедру и вяленую клюкву, окончательно перемешать.

Наконец, в пасочницу выложить влажную марлю, которую предварительно сложили четыре раза. Творожную массу переложить туда, сверху накрыть свободными концами ткани и поместить под гнет на 24 часа минимум.

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