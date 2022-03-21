Этот десерт стоит потраченного времени

"Утро" предлагает попробовать знакомую с детства выпечку по старинному проверенному рецепту.



Продукты:

Тесто:

Сахар – 150 граммов;

Яйца – 7 штук;

Масло сливочное – 300 граммов;

Изюм – 200 граммов;

Ванильный сахар, соль.

Опара:

Молоко – 250 миллилитров;

Дрожжи свежие – 50 граммов;

Мука пшеничная – полкило.

Глазурь:

Вода – 100 миллилитров;

Сок половинки лимона;

Пудра сахарная 500 граммов.

Сироп:

Сахар – 250 граммов;

Вода – 400 миллилитров;

Ликер – чайная ложка;

Сладкое вино – 6 столовых ложек.

Как приготовить ромовую бабу:

Первым делом нужно поставить опару. В теплом молоке распустить дрожжи и всыпать половину муки. Замесить тесто, сделать шар. Далее нужно сделать надрезы. Налить в кастрюлю теплой воды и положить туда тесто на час.

Вытащить опару, переложить в другую емкость. Разделить белки и желтки. Желтки взбить с сахаром, добавить в тесто. Белки взбить с солью, добавить ванильный сахар. Высыпать вторую половину муки, перемешать.

Мягкое сливочное масло взбить, вмешать в тесто и оставить на полчаса. Важно, чтобы было тепло и не сквозило.

По истечении 30 минут добавить в тесто изюм. Его нужно замочить заранее на полчаса в горячей воде.

В подготовленные формы, смазанные сливочным маслом, выложить тесто. Оно должно занимать не больше трети объема. Оставить на расстойку минут на 40.

Духовку разогреть до 160 градусов, печь около 50 минут. Важно следить за тестом – когда оно начнет подрумяниваться, нужно немного убавить огонь.

Пока десерт в духовке, можно сварить сироп. Сахар смешать с водой, поставить на огонь. Когда закипит, снять с плиты и дождаться, пока остынет. Затем влить алкоголь. Когда бабы будут готовы, нужно их обмакнуть в сироп.

Чтобы сварить глазурь, нужно смешать пудру с водой, вскипятить, а затем, убавив огонь, подождать пока загустеет. Не забывайте перемешивать, чтобы глазурь не подгорела. В конце влить лимонный сок. Когда глазурь остынет, взбить – она должна побелеть. Глазурью покрыть ромовые бабы.