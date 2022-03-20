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Этот салат подается теплым. Поэтому стоит готовить его прямо
перед тем, как подадите на стол.
Филе куриное – 200 гр.;
Шампиньоны или другие грибы – 150 гр.;
Сыр – 30 гр.;
Луковица – 1 шт.;
Помидоры – 1 крупный или два небольших;
Салат или другая зелень;
Соль, перец по вкусу;
Масло оливковое – ст.л.;
Майонез – 2 ст.л.;
Дижонская горчица – 1 ч.л.
Филе нарезать кубиками и обжарить на сковороде, посолить и поперчить, переложить в миску. лук обжарить д полупрозрачности, добавить нарезанные грибы, обжарить до румяности, посолить и поперчить.
Помидоры нарезать ломтиками. Салат порвать. Все сложить в салатник, перемешать.
Для заправки смешать майонез и горчицу, полить ингредиенты. Перед подачей посыпать натертым сыром.
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