Как улучшить память без лекарств: рецепт натурального средства

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Стрессы и напряженная работа нередко приводят к тому, что память начинает ухудшаться. И вот мы уже забываем элементарные вещи, что существенно осложняет жизнь. К счастью, ситуацию можно исправить – при этом прибегать к лекарствам нет нужды.

Врач Михаил Коновалов раскрыл рецепт средства из натуральных ингредиентов, которое поможет улучшить память за несколько месяцев. Дорогостоящих продуктов не потребуется.

Ингредиенты:

Лимон – 1 штука (с цедрой);

Чеснок – головка;

Мед – столовая ложка;

Вода кипяченая – литр.

Приготовление:

Лимон и чеснок доведите до кашицеобразной консистенции в блендере, добавьте мед и перемешайте. Затем сложите смесь в стеклянную емкость и залейте горячей, но не кипящей водой.

Настаивайте три дня, потом процедите. Принимайте по столовой ложке три раза в день после еды.

Напомним, что перед применением любых средств нужно проконсультироваться с врачом.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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