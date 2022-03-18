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В преддверии Пасхи делимся с вами еще одним рецептом пасхального кулича. Он получается ароматным, очень мягким и потрясающе вкусным. В Интернете гуляет множество разного рода рецептов, которые предлагают самые фантастические добавки в главное пасхальное блюдо. Количество ингредиентов приведено на один большой кулич и может быть увеличено в пропорциональном отношении.
Начинаем с теста. Для этого нужно подогреть молоко – до теплого состояния. Добавляем дрожжи, столовую ложку сахара и муку. Перемешиваем до однородного состояния и оставляем отдыхать на двадцать минут.
Взбиваем тем временем желтки. Добавляем сахар, ванилин, коньяк и растопленное сливочное масло. Туда же кладем опару и мешаем до однородного состояния. Затем снова перемешиваем, попутно добавляя цедру и пряности, затем убираем в холодильник на час. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.
Теперь добавляем в тесто изюм и нарубленные грецкие орехи. Снова перемешиваем и даем тесту отдохнуть полчаса. Теперь смазываем тесто яйцом и посыпаем его орехами. Выпекаем в микроволновке 35 минут при температуре в 180 градусов.
После достаем кулич из формы и посыпаем пудрой. Блюдо готово! Пусть настоится несколько минут, затем уберите в холодильник.
Ранее мы делились рецептом белковой помадки для кулича.
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