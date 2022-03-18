Энергии хватит до обеда

Утром, как гласит закон жизни, готовить некогда – особенно если речь идет о тяжелых рабочих буднях. А завтраки пропускать ни в коем случае нельзя – ведь с севшей батарейкой и пары часов не проработать. Поэтому нужно подумать, как потратить времени по минимуму, чтобы съесть что-то сытное, объемное, вкусное и горячее. И такие способы есть.

Предлагаем вам омлет, который можно быстро приготовить и которым можно быстро подкрепиться, чтобы зарядиться энергией на всю первую половину дня. Невероятно вкусный завтрак, на который уйдет всего несколько минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

яйцо 3 шт.

молоко 1 ст.л.

сыр 40 г

соль 1 щепотка

масло растительное 1 ст.л.

Способ приготовления



Заранее приготовьте все продукты, чтобы никуда не метаться в поисках нужного ингредиента. Все должно быть под рукой – в этом, кстати, и кроется секрет каждого блюда, которое готовится на скорый лад.

Заранее натрите сыр на крупной терке – в нем заключается вся изюминка. Накройте тарелку и уберите в холодильник до момента использования, чтобы он не начал таять.

Затем взбиваем миксером яйца в течение нескольких минут до однородного, нужного до омлета состояния. Добавляем туда постепенно и по мере размешивания миксером молоко, затем – сыр, после чего еще раз тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Затем разогреваем сковороду и смазываем поверхность растительным маслом. В принципе, можно использовать и сливочное – на нем омлет получится еще ароматнее. Затем начинаем постепенно скручивать омлет в рулет.

Блюдо готово, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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