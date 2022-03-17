Порадуйте семью чем-то необычным

Попробуйте начать утро не с привычных всем блинов с яйцами и муки, а с чего-то необычного – чтобы была какая-то изюминка. Удивите домочадцев на этот раз картофельными блинами – тесто для такого блюда замешивается, вопреки распространенному мнению, не на обычных для каждой выпечки ингредиентах, а просто на пюре из картофеля и молока. Можно обойтись и без дрожжей, и без соды – даже без молока.

Но потребуются кое-какие специи и приправы. Для вкуса лучше всего добавить зелени и чеснока – но это уже выбор каждого. Получаются нежные, вкусные блины. А со сметаной они будут просто объедением.

Ингредиенты

картофель – 400 граммов

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

масло растительное – две столовые ложки.





Способ приготовления

Начинается все, как нетрудно догадаться, с картофеля. Моем и натираем его, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке. Можно нарезать мелкими кубиками, но на этот процесс вы потратите просто уйму времени. Теперь выкладываем наш измельченный или растертый картофель на марлю, отжимая картофельный сок. Перекладываем его в другую миску и оставляем отдохнуть на десять минут.

Отжатый картофель перекладываем уже в другую емкость. Сливаем образовавшийся картофельный сок. Теперь на дне миски должен красоваться крахмал. В миске с отжатым картофелем добавляем, помимо крахмала, соль и перец, а также специи. Теперь все перемешиваем.

Разогреваем сковороду на среднем огне и добавляем растительное масло. Выкладываем туда нашу картофельную смесь и распределяем равномерно по поверхности сковороды. Жарим в течение нескольких минут с обеих сторон.

Теперь наше дымящееся блюдо можно смело подавать к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом пышных классических панкейков.