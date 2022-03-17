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Каждый год все домохозяйки (каждая по своей степени ответственности и склонности соблюдения традиций в семье, конечно же), пекут кулич к Пасхе. Но нужно гнаться не столько за формой, сколько за содержанием. Помните, что отличный вкус должен сочетаться с грамотным оформлением. Предлагаем вам рецепт белковой помадки к куличу – сделать это совсем несложно.

Ингредиенты

сахарная пудра – 100-120 гр.

яичный белок – 1 шт.

1 ч.л. сока лимона (можно заменить щепоткой лимонной кислоты)

пищевой краситель (по желанию).





Способ приготовления







Помните, что нужны именно охлажденные яйца, а емкость и насадка для миксера должны быть сухими. Ответственные люди предварительно отсеивают сахарную пудру, чтобы в тесте не затесались лишние крупинки.



Отделяем белок от желтка, помещаем в емкость, где предстоит поработать миксером. Начинаем с малых оборотов. Спустя тридцать секунд перемешиваем уже на среднем режиме, еще спустя столько же времени включаем режим на "максимум".

Наконец, добавляем лимонный сок. Продолжаем взбивать, добавляя процеженную жидкость – в соке не должно быть ни прожилок, ни косточек.

Добавляем по одной столовой ложке сахарной пудры в смесь, пока продолжаем работать миксером – до однородной массы. Теперь прекращаем взбивать.

Можно считать, что наша глазурь готова к использованию – смело используйте ее для оформления к куличу. Но не стоит забывать, что процесс украшения сдобы присыпкой – срочное дело, с которым нельзя затягивать. Если белковая масса засохнет, она станет непригодной к использованию.

Ранее мы делились рецептом кулича в хлебопечке.

