Блюдо готовится буквально за полчаса

Домашние пирожки у большинства ассоциируются с детством и поездкам к бабушке. Иногда снова хочется попробовать их вкус, но времени на то, чтобы делать дрожжевое тесто и выпекать блюдо, может не быть. Пирожки на кефире можно приготовить буквально за полчаса, не используя при этом духовку. Вкус блюда порадует вас и всю семью.

Ингредиенты:

1 стакан кефира,

4 стакана муки,

8 куриных яиц,

2 столовые ложки растительного масла,

1 чайная ложка соды,

2 чайные ложки сахара,

2 чайные ложки соли,

Пучок зеленого лука.

Приготовление:

Сначала нужно сделать начинку. Для этого отварить шесть яиц, мелко порубить их с зеленым луком и добавить чайную ложку соли. Если начинка кажется слишком рассыпчатой, можно добавить небольшое количество сливочного масла.

Затем следует заняться тестом. Кефир нужно вылить в миску, добавить соду, перемешать и подождать, пока он не перестанет пениться. После этого положить туда соль, сахар, растительное масло и два яйца. Взбить тесто вилкой. Просеять муку, постепенно добавлять его в тесто, продолжая перемешивать. В результате оно должно получиться однородным и не липким.

Далее нужно вылепить сами пирожки. Тесто разделить на небольшие кусочки, сделать из них лепешки, посередине выложить начинку и сформировать пироги. Затем разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить их с каждой стороны до румяной корочки.

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