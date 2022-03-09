"Курочка в постельке": рецепт оригинального ужина на скорую руку

Блюдо подойдет и для семейного стола, и для гостей

Каждый привык по-своему готовить курицу и держать в секрете семейные рецепты. Однако есть и вполне универсальные блюда, которые не нужно ни от кого скрывать. Просто пофантазируйте и используйте то, что найдется под рукой.

Предлагаем приготовить пирог из куриного мяса, который идеально подойдет и для семейного, и для званого ужина с гостями. Получится быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

  • пшеничная мука – 180 г;
  • нежирный кефир – 250 мл;
  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • соль по вкусу;
  • сода – 1 щеп.;
  • черный перец по вкусу;
  • филе птицы – 350 г;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • пучок зелень – 20 г;
  • растительное масло – 40 мл;
  • сливочное масло – 10 г.


Способ приготовления

Взбиваем яйца, добавляем специи, кефир, муку и перемешиваем – так приготовим тесто. Обжариваем птичку с лучком, добавим морковную стружку и измельченные грибочки. Кладем нашу снедь в форму для запекания, сдобрим зеленью и выливаем туда же тесто.

Все отправляем в духовку. Режим – 180 градусов, запекаем около 40 минут. Пирог можно украсить сверху сливочным маслом для приятного оттенка. 

Приятного аппетита!

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