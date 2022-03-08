Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Рецепт простого салата, который можно приготовить на скорую
руку.
Колбаса вареная (можно взять ветчину) – 150 гр.;
Яйца вареные – 2 шт.;
Огурец соленый – 1-2 шт.;
Зелень;
Твердый сыр – 100 гр.;
Майонез или сметана.
Яйца, огурец и колбасу нарезать кубиками. Измельчить зелень. Сыр натереть на мелкой терке. Сложить ингредиенты в миску, посолить и поперчить. Заправить майонезом либо сметаной.
Салат станет вкуснее, если потратить еще немного времени и приготовить домашний майонез. Он менее вреден, чем магазинный и обладает более тонким вкусом.
Быстрый и сытный салат готов!
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...