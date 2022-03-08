Сытный салат за 10 минут

Недорогое блюдо подойдет как на каждый день, так и для праздника

Рецепт простого салата, который можно приготовить на скорую руку.

Продукты:

Колбаса вареная (можно взять ветчину) – 150 гр.;

Яйца вареные – 2 шт.;

Огурец соленый – 1-2 шт.;

Зелень;

Твердый сыр – 100 гр.;

Майонез или сметана.

Приготовление:

Яйца, огурец и колбасу нарезать кубиками. Измельчить зелень. Сыр натереть на мелкой терке. Сложить ингредиенты в миску, посолить и поперчить. Заправить майонезом либо сметаной.

Салат станет вкуснее, если потратить еще немного времени и приготовить домашний майонез. Он менее вреден, чем магазинный и обладает более тонким вкусом.

Быстрый и сытный салат готов!

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