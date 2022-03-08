Из простых ингредиентов получится изысканный десерт

"Утро" предлагает рецепт праздничного торта на скорую руку.

Продукты:

Яйца – 6 штук;

Сахар-песок – 200 граммов +120 в крем;

Пшеничная мука – 180 граммов;

Крахмал кукурузный – столовая ложка;

Разрыхлитель – половина чайной ложки;

Творог – 300 граммов;

Сливки для взбивания – 400 миллилитров;

Какао.

Приготовление:

Взбить яйца вместе с сахаром, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Переложить тесто в разъемную форму. В духовку на 20 минут при 180 градусах.

Пока печется корж, можно приготовить крем.

Взбить холодные сливки. Отдельно пробить в блендере или перемешать миксером творог и сахар. Аккуратно добавить сливки в творог, перемешать лопаткой или ложкой.

Готовый корж разрезать. Можно пропитать коржи сахарным сиропом.

Затем нанести крем и собрать торт. Сверху посыпать какао. Эффектно будет выглядеть также стружка шоколада либо дробленые орешки.