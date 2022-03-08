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"Утро" предлагает рецепт праздничного торта на скорую руку.
Яйца – 6 штук;
Сахар-песок – 200 граммов +120 в крем;
Пшеничная мука – 180 граммов;
Крахмал кукурузный – столовая ложка;
Разрыхлитель – половина чайной ложки;
Творог – 300 граммов;
Сливки для взбивания – 400 миллилитров;
Какао.
Взбить яйца вместе с сахаром, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Переложить тесто в разъемную форму. В духовку на 20 минут при 180 градусах.
Пока печется корж, можно приготовить крем.
Взбить холодные сливки. Отдельно пробить в блендере или перемешать миксером творог и сахар. Аккуратно добавить сливки в творог, перемешать лопаткой или ложкой.
Готовый корж разрезать. Можно пропитать коржи сахарным сиропом.
Затем нанести крем и собрать торт. Сверху посыпать какао. Эффектно будет выглядеть также стружка шоколада либо дробленые орешки.
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