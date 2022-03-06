Идеально подойдет в качестве дополнения к основному блюду

Сибирь – земля довольно богатая и разнообразная. А местная кухня прославилась полезными и весьма питательными ингредиентами. Разнообразие растительности с животным миром определяет во многом и набор продуктов. В основном тут рецепты состоят из оленины, северной рыбы, грибов, соусов из ягод и ароматных сибирских трав.

Не последнее место среди городов, где нужно попробовать сибирскую кухню, занимает Тюмень. На этот раз предлагаем вам приготовить не строганину и не пельмени с ухой, что так популярно в этом городе, а особенный салат.

Но не будем преувеличивать: вряд ли каждый житель Тюмени знаком с таким салатом. Однако многие попробовали его впервые именно в этом городе. Отсюда и название – салат по-тюменски.

Ингредиенты

картофель, сваренный в мундире – 600 гр.

грибы соленые или маринованные – 250 гр.

лук зеленый – 2 ст.л.

укроп – 1, 5 ст.л.

сметана – 150 гр.

соль

Способ приготовления

Необходимо заранее отварить картофель. Добавляем в кипящую воду в кастрюле щепотку соли, чтобы он не разварился. Но помните, что картофель нужно варить буквально накануне, чтобы сохранялась форма.

Отваренный картофель нарезаем крупными кусками. Затем в ход идут грибы, которые нужно измельчить. Подойдет любой вариант – и соленые, и маринованные. Хотя, говорят, с последними салат гораздо вкуснее.

Займемся зеленью: нарезаем укроп с зеленым луком. Часть лука нужно оставить для красоты – в конце накрошим его сверху на готовое блюдо.

Все ингредиенты смешиваем в миске, заправляем сметаной. Все обязательно распробуйте предварительно на вкус – мало ли, потребуется больше соли. А подаем на стол, оформляя измельченным зеленым луком.

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