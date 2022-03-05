Получится лучше, чем на сковороде

Гречневая каша с куриным мясом – очень вкусное и полезное блюдо. Подойдет оно всем, вне зависимости от возраста и пристрастия – дети будут уплетать, а муж бесконечно нахваливать и просить добавки, если все приготовить правильно и с любовью. Обычно такая еда подается как второе на обед или ужин, но сойдет и как самостоятельное блюдо, которое отлично уталит голод и насытит желудок.

Никаких секретов в приготовлении и ингредиентах нет. Блюдо условно можно считать диетическим, так как мы обходимся на этот раз без всякой зажарки на сковороде. Рассыпчатая каша с куриными голенями в духовке – гораздо полезнее, чем жаренное на сковороде мясо с канцерогенами.

Ингредиенты

5-6 куриных голеней

Два стакана гречневой крупы

Одна луковица

Соль и перец – по вкусу.



Способ приготовления







Гречку необходимо хорошо промыть – несколько раз, до тех пор, пока из дуршлага не польется прозрачная вода при промывании крупы. Нужно ее подсушить и через некоторое время уже высыпать в заранее приготовленную форму для запекания.

Добавляем по вкусу соль и специи. Сверху обсыпаем мелко порезанный лук, который не нужно ни мариновать, ни обжаривать – на все у нас есть духовка. Далее перемешиваем крупу с нарезанной луковицей.

Переходим к куриным голеням. Их мы обсыпем солью и специями, тщательно перемешаем и дадим тридцать минут помариноваться в холодильнике. Достаем и выкладываем на гречку. Далее добавляем в стакан воды буквально на один палец, и выливаем на нашу форму с курицей и крупой.

Духовку необходимо заранее прогреть. Потребуется форма для запевания. Завязываем края, хорошо "пакуя" наше блюдо, ставим в духовку. Режим стандартный – 180 градусов жары. Обычно запекается не больше часа. Чтобы не ошибиться, регулярно посматривайте и визуально оценивайте степень готовности в духовке.

Наконец, достаем пакет и даем блюду немного потомиться – от силы двадцать минут, чтобы появилась весьма аппетитная корочка.

Приятного аппетита!

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